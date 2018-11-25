- Başkent'te Akıllı Binalar Teknolojisi Fuarı

25 Kasım 2018 Pazar 11:00



25 Kasım 2018 Pazar 11:00

- Başkent'te Akıllı Binalar Teknolojisi FuarıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte 2. Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna: "Tüm yatırımcılarımız teknolojik gelişmeleri yapı sektöründe yakından takip ediyor. Bu tür fuarlar sektördeki uygulamaları yakından inceleme fırsatı oluşturuyor"ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2. Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. İnşaat sektörünün bu tür fuarları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Başkan Tuna, fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Böyle bir organizasyonun Başkentimiz Ankara'da gerçekleşiyor olması, inşaat sektörü açısından Ankara'nın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tüm yatırımcılarımız da bu fuarlar sayesinde teknolojik gelişmelerin yapı sektöründeki uygulama alanlarını yakından inceleme fırsatı buluyor" dedi.Başkentlilerden fuara yoğun ilgiBaşkan Tuna, yerli üretim yapan firmaların çoğunlukta olduğu fuarı Bakan Kurum ile birlikte gezdi.Şehirlerde akıllı binalar ve elektrik sistemleri konusunda ileri teknoloji kullanan firmaların stantlarında incelemelerde bulunurken, Bakan Kurum bir teknoloji firmasının tanıttığı "akıllı tahta" ile yakından ilgilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Tuna'nın belirleyeceği ve Ankara'da ihtiyacı olan bir okula bu akıllı tahtanın gönderilmesini istedi.