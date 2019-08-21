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Başkent'te Ali Şansalan düdük çalacak

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.

21.08.2019 14:36 Başkent'te Ali Şansalan düdük çalacak
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.

Süper Ligin 2.haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 19.15'de oynanacak olan MKE Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçını Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ilker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Sinan Dereci... Maçın VAR Hakemi Bahattin Şimşek olurken AVAR Hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

Ali Şansalan, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Ali Şansalan, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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