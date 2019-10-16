Başkent'te alternatif güzergahlar çoğalıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve yerleşim alanlarındaki ulaşım sorununu çözmek amacıyla şehrin birçok noktasında yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğunu azaltacak projelere öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, doğu-batı, kuzey-güney akslarında alternatif yol güzergahlarını devreye sokmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi'ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlayacak yeni yol açım çalışmalarına başladı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na alternatif bağlantı yolu 15 metre genişliğinde planlanırken, yeni yol uzunluğu 521 metre gidiş, 400 metre dönüş şeklinde olacak. Alternatif bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Ayaş Kavşağı'nı kullanan sürücüler büyük ölçüde rahatlayacak. - ANKARA
, Fatih Sultan
, Güncel Kaynak: İHA