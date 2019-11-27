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Başkent'te "Ankara Off-Season'19 Robot Turnuvası" yapıldı

Başkent'te "Ankara Off-Season'19 Robot Turnuvası" yapıldıANKARA - Başkent, "Ankara Off-Season'19 Robot Turnuvası"na ev sahipliği yaptı.

27.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:23
Başkent'te " Off-Season'19 Robot Turnuvası" yapıldı
ANKARA - Başkent, "Ankara Off-Season'19 Robot Turnuvası"na ev sahipliği yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından düzenlenen Robot Turnuvası'nda İstanbul, Samsun, Muğla, Çorum ve Eskişehir illerinden Ankara'ya gelen 21 okuldan 400'e yakın öğrenci kıyasıya yarıştı. Ankara'da ilk kez yapılan turnuva, eleme mücadelelerinin ardından düzenlenen final karşılaşmalarıyla sona erdi. "Derin Uzay" temasıyla gerçekleşen yarışmada senaryo gereği tahmin edilemeyen arazi ve hava şartlarının hakim olduğu bir gezegende öğrencilerin kumanda ettiği robotlar, 2,5 dakika içinde olabildiğince nesne toplamaya çalıştı. Turnuvada science, technology, engineering and mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan temel olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan "STEM" tekniği kullanılarak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilgiyle izledikleri final karşılaşmalarının ardından öğrencilere ödüllerini takdim ettiler. Turnuva boyunca diğer takımlarla en iyi ilişki kuran takıma Kendrick Castello ödülü, turnuva boyunca güvenlik kurallarına en çok uyan takıma Safety Award, en güçlü robotu yapan takıma da Quality Award ödülleri başta olmak üzere toplam 22 dalda ödül verildi.
Başkent'te

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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