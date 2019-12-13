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Başkent'te başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs, kendisini yaralayan kişiye isyan etti.

13.12.2019 03:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 03:38Başkent'te başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti
'nın ilçesinde başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs, kendisini yaralayan kişiye isyan etti. Tedavisi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan lastikçiye gelen ve bir süre orada vakit geçiren Ayhan A., lastikçide çalışan ve daha önce husumetli olduğu E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Ceyhan E., Ayhan A.'yı döner bıçağı ile başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Ceyhan E.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kanlar içerisinde kalan Ayhan E., ambulans beklediği sırada kendisini yaralayan Ceyhan E.'ye isyan etti. Lastikçi dükkanının vergi levhasının olmadığını ileri süren yaralı, şüpheli Ceyhan A.'ya "Evlisin barklısın. Ben evli değilim benimle uğraşma" dedi. Şüpheli Ceyhan A. ise polise verdiği ifadesinde yaralının sürekli dükkanlarına gelip kendisini rahatsız ettiğini ve daha fazla dayanamayarak yaraladığını belirtti. - ANKARA

Altındağ, Ceyhan, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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