Başkent'te bayram öncesi yollar boş.... Ankara
trafiği havadan görüntülendi
ANKARA - Ramazan ayının son günlerinde ve bayram tatili öncesinde Ankara çevre yollarında trafik akışı normalin altında. 9 günlük ramazan bayramı tatili öncesinde Başkent'in çevre yollarında trafik yoğunluğu yok denecek kadar az. Tatilin başlayacağı cumartesi gününden itibaren yollarda trafik yoğunluğunun olması beklenirken, tatil öncesi çevre yollarında trafik yoğunluğunun normalin altında olduğu görüntülendi.
Kaynak: İHA
Ankara
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