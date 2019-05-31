31.05.2019 17:59
Haberler» “genel“ » Haber

Başkent'te bayram öncesi yollar boş....Ankara trafiği havadan görüntülendi

Başkent'te bayram öncesi yollar boş....Ankara trafiği havadan görüntülendiANKARA - Ramazan ayının son günlerinde ve bayram tatili öncesinde Ankara çevre yollarında trafik akışı normalin altında.

Başkent'te bayram öncesi yollar boş.... Ankara trafiği havadan görüntülendi
ANKARA - Ramazan ayının son günlerinde ve bayram tatili öncesinde Ankara çevre yollarında trafik akışı normalin altında.
9 günlük ramazan bayramı tatili öncesinde Başkent'in çevre yollarında trafik yoğunluğu yok denecek kadar az. Tatilin başlayacağı cumartesi gününden itibaren yollarda trafik yoğunluğunun olması beklenirken, tatil öncesi çevre yollarında trafik yoğunluğunun normalin altında olduğu görüntülendi. Başkent'te bayram öncesi yollar boş....Ankara trafiği havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
Ankara, Genel