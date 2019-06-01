01.06.2019 10:48
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Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor

Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyorANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.

Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Ankara'da şehirlerarası yollar havadan denetleniyor. Havadan tespit edilen trafik akışındaki sorunlar ve sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri yer ekiplerine bildiriliyor. Denetimler devam ediyor. Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor
Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

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