Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü
Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı. Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Ankara
'da şehirlerarası yollar havadan denetleniyor. Havadan tespit edilen trafik akışındaki sorunlar ve sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri yer ekiplerine bildiriliyor. Denetimler devam ediyor.
Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü
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