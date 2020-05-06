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Başkent'te berber ve kuaförlere hijyen desteği

Başkent'te berber ve kuaförlere hijyen desteğiANKARA'da, 11 Mayıs'ta açılacağı açıklanan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

06.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:13
Başkent'te berber ve kuaförlere hijyen desteği
ANKARA'da, 11 Mayıs'ta açılacağı açıklanan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden yapılan başvuruların ardından berber ve kuaförlere ücretsiz dezenfeksiyon işlemi uyguladı. Berberler ve kuaförler, 21 Mart'tan itibaren kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılarak faaliyetlerine başlayacak olan berber ve kuaförler için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Başvurular, 'forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden alındı.
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ANKARA, (DHA)-
Başkent’te berber ve kuaförlere hijyen desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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