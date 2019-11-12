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Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.

12.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:13Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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