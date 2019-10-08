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Başkent'te ByLock operasyonu: 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

08.10.2019 12:24Başkent'te ByLock operasyonu: 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamından örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA


Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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