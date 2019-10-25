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Başkent'te ByLock operasyonu: 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

25.10.2019 09:15Başkent'te ByLock operasyonu: 53 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyonlar sırasında 39 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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