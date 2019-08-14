- Başkent'te çevreci tasarruf

- Başkent'te çevreci tasarrufAnkara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, ASKİ Genel Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çubuk 1 Barajı ve barajın beslendiği kanallarda çevre kirliliği ile mücadele ediyor

ANKARA - Başkent'e yakışır bir hizmet vererek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da çevre kirliliği ile mücadelesini sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş birliğinde Çubuk 1 Barajı ve havzasında yoğun temizlik çalışması yürütülüyor.Temiz tasarrufÇubuk 1 Barajı'nda iş makinaları ile dip temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, barajın beslendiği şehir içindeki su kanallarında ve derelerde de temizlik çalışması yapıyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf önlemlerinin artırılmasına yönelik talimatının ardından harekete geçen tüm birimler, çevre temizliği konusunda da başarılı sonuçlar almaya başladı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerinin Çubuk Havzası'nda yürüttüğü temizlik çalışmalarında kullanılan fiziksel yöntemle yaklaşık 400 bin TL'lik tasarruf sağlandı.230 hektarlık alanda yaklaşık 400 bin TL'lik tasarrufMesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü'nün çehresi değişirken, Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda gerçekleştirilen modern ve çevreci nitelikteki temizlik çalışması sayesinde maliyetler düştü.Büyükşehir ekiplerinin "Vektörle Mücadele" kapsamında Çubuk Havzası'nda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında çevre düzenlemesi ve fiziksel mücadele (kurutma) yöntemine ağırlık verilirken, biyosidal (vektörleri zararsız hale getiren, yok eden) ürünlerin uygulanma miktarları azaltıldı.Ankara Çayı dahil 230 hektarlık alanda yaklaşık 400 bin TL'lik tasarruf sağlayan bu yöntem sayesinde hem çevre kirliliği ortadan kaldırıldı hem de ekonomiye önemli katkı sağlanmış oldu.

Kaynak: İHA