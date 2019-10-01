Haberler » genel » Haber

Başkent'te Çin yönetimi protesto edildi

Başkent'te Çin yönetimi protesto edildiANKARA - Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal edilişinin 70. yıl dönümü nedeniyle Ulus'ta basın açıklamasında bulundu.

01.10.2019 16:29
Başkent'te Çin yönetimi protesto edildi
ANKARA - Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal edilişinin 70. yıl dönümü nedeniyle Ulus'ta basın açıklamasında bulundu.
Ulus'ta toplanan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Eyleme katılan vatandaşların elindeki dövizler dikkat çekti.
Basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "Birleşmiş Milletlerinaçıklamalarına göre geçen sene 1 milyon, şu anda en az 2- 3 milyon Doğu Türkistanlılar burada kamplarda cezaevlerinde işkence görmektedir. Her türlü zulüm her türlü işkenceye mahrum bırakılmaktadır. Çin bu zulmü 3 yıldır bu durumu inkar ediyordu. BM raporları Çin'in yok dedikleri kampları ve camileri uydu görüntüleri görülmektedir" dedi.
"Katil Çin, Doğu Türkistan'dan defol, Hak, Hukuk, Adalet, Türkistan'a Hürriyet" sloganlarının atıldığı protesto eyleminde konuşan Genel Başkan Önder Kahveci, "Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız? Ne hikmetse bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır" dedi.
Başkent'te Çin yönetimi protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:01 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan MLKP ile ilgili konuştu
20:58 112 ebabil kuşu gökyüzüne bırakıldı
20:46 Esenler Otogarında yıkım işlemleri başladı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması
19:32 Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
19:28 Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi
19:10 Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın: "2 bin 500 küsur binanın yıkılması gerekiyor"