Başkent'te Çocukların Oyunu Kanlı Bitti

Kaynak: İHA

Başkent'te evde arkadaşlarıyla oyun oynarken, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 2 çocuk yaralandı.Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ailesi evde değilken oyun oynamak için arkadaşlarını çağıran V.A.K. (15), arkadaşlarıyla beraber Poyraz T.'nin getirdiği pompalı tüfekle oyun oynarken silah ateş aldı.Ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların beraber oturdukları M.A. (15) ve T.I.'ya (15) isabet etmesiyle 2 çocuk yaralandı. Yaralandıktan sonra panik yapan çocuklar kendi evlerine gitmek için olay yerinden uzaklaştı.Bina içerisinde silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, yaralı çocukları bulamadı. Yerlerdeki kan izlerinden çocukların evlerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA