24.06.2019 02:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Başkent'te çöp kamyonu takla attı

Başkent'te çöp kamyonu takla attıANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü.

Başkent'te çöp kamyonu takla attı
ANKARA - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü.
Kaza, saat 23.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi 877. Sokakta meydana geldi. İleri geri manevra yapan Altındağ Belediyesine bağlı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada, ters dönen çöp kamyonunda bulunan belediye işçileri yara almazken ters dönen çöp kamyonu devrildiği yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile belediye personeli arasında çıkan tartışmayı yatıştıran polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.Başkent'te çöp kamyonu takla attı
Kaynak: İHA
Ankara , Altındağ , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
03:22 Ayvalık'ta yangın ahşap çay ocağını küle döndürdü
02:39 Geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı
02:38 Başkent'te çöp kamyonu takla attı
02:31 Başkent'te çöp kamyonu takla attı
02:20 Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı
02:19 Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
02:10 Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı