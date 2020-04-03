Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkent'te corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekipleri baskın düzenledi.

03.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 03:26
Başkent'te corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar
Ankara 'nın Yenimahalle İlçesinde corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekipleri baskın düzenledi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken açık bir kahvehane de kumar oynatıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini yaptığı baskında, yasağa uymayan kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve kumar oynayan 3 kişiye toplamda bin 176 lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Diğer yandan işyeri sahibi S.N'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Başkent'te corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:38: Elazığ'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi - Haberler 03:28: Evinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan vatandaş polis eşliğinde olay yerine getirildi - Haberler 03:26: Başkent'te corona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar - Haberler 02:50: Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı - Haberler 02:49: Elazığ'da çatısında çökme yaşanan bina tahliye edildi - Haberler 01:15: İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü - Haberler 00:46: ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler - Haberler 00:41: Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi - Haberler 00:04: Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar - Haberler 22:34: Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı - Haberler 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede 16:27: Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın