- Başkent'te Cumhur İttifakı Seçim Bürosuna çirkin saldırı
ANKARA - Ankara
'da Cumhur İttifakı Seçim Bürosuna otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar, seçim bürosunda görevli iki kişiyi sopalarla darp etti. Olay, saat 14.00 sularında Ankara Keçiören
Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Cumhur İttifakı Seçim Bürosunda meydana geldi.Cumhur İttifakı Seçim Bürosuna, dört kişi otomobille geldi. Kimliği belirsiz şahıslardan üçü araçtan inerek, seçim bürosunda görevli olan Cihan Esir ve Ali Karakaya
ile tartışmaya başladı. Hakaretler savuran üç şahıs, daha sonra yanlarında getirdikleri sopalarla Esir ve Karakaya'ya saldırmaya başladı.Sopa darbeleri ve tekmelerle ağır darbeler alan Esir ve Karakaya, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Saldırıda bulunan şahıslar, geldikleri yeşil araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Seçim bürosunda görevli Cumhur ittifakı Koordinasyon Merkezi Heyet Başkanı Dünya Karadağ
, çirkin saldırının arından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi."Sizleri yavaş, yavaş halledeceğiz""Bugün saat 14.00 gibi, yeşil bir otomobille üç kişi geliyor. Arabadan inerek seçim büromuzdaki görevlilere sinkaflı küfürler ederek, "Sizleri yavaş, yavaş halledeceğiz" diyorlar. Sonra arkadaşlarımızı darp edip hızlı bir şekilde buradan kaçacakları zaman arkadaşlarımızla boğuşuyorlar. Biz de bu olayı öğrendiğimiz andan itibaren emniyet müdürlüğüne bildirdik."Seçim bürolarına saldırıda bulunulacağına dair daha önceden duyumlar da aldıklarını belirten Karadağ, "Arkadaşlarımızla birlikte biz sağduyulu davranmaktayız çünkü ülkücülerin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini ve çalışmalarımızı da hiçbir şekilde yıpratamayacaklarını kendileri de bilmektedirler" dedi.Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amaç burada ülkücüleri sokağa dökmek ama biz sağduyuluyuz ve önde olduğumuzu bildiğimiz için bu gibi tacizlere de fırsat vermeyeceğiz.""'Yavaş, yavaş' diyerek tekme ve sopalarla saldırdılar"Seçim bürosundaki çalışmaları sırasında saldırıya uğrayan Cihan Esir ise olayı şu şekilde anlattı: "Biz burada saha çalışmasına çıkacaktık Ali Başkanım ile beraber. Hazırlıklar yapıyorduk. Bir araç geldi, içinde dört kişi vardı. Araçtan bir kişi inmedi, şoför olarak arabada oturdu, araba çalışır vaziyette. "Yavaş, yavaş..." sinkaflı küfürler kullanarak yanımıza geldi. Biz anlamadık ilk başta. Ali Başkanım da telefon görüşmesi yapıyordu, arkasını döndü. Arkasını dönünce tekmeyle vurarak Ali Bey
'i darp etmeye başladılar. Ben müdahale ediyordum, o arada sopayla koluma vurdu. Kolum şişti. İki gün iş göremez raporu aldım."Esir saldırıya ilişkin olarak ise "hiçbir şey elde edemeyecekler. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Ülkücüler bu tür provokasyonlara gelmeyecektir hiçbir zaman" dedi.Esir, "Bu hareketlerle bizi yıldıramazlar. Bu hareketlerle bizi korkutamazlar" ifadelerini de kullandı.Seçim bürosunda saldırıya uğrayan diğer bir şahıs Ali Karakaya ise "Arkadaşımla burada yardım paketleleri hazırlıyorduk. Dört kişi buradan girdi. 'Sizi yavaş yavaş bilmem ne yapacağız' dediler. Sonra sopalarla tekmelerle bize saldırdılar" şeklinde konuştu."Aldığı darbeler sonucu kaburgası çatladı"Karakaya, aldığı darbelere ilişkin olarak da "Göğsümde zedelenme var, sırtıma çok darbe aldım. Kaburgada çatlak var. Elimde de dördüncü parmaklarda çatlaklar var" dedi. Polis
ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerine ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca, saldırıya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.
Ankara, 3. Sayfa
Kaynak: İHA