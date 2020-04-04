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Başkent'te de genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar durduruldu

İçişleri bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı ek genelge ile 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.

04.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:31
Başkent'te de genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar durduruldu
İçişleri bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı ek genelge ile 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak 'a giriş ve çıkışlarının yasaklandığını bildirdi. Bu kapsamda Ankara 'nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, gece yarısından itibaren şehrin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı.
Görevli ekipler, durdurdukları araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişleri engellenerek şehre geri dönmeleri gerektiği bildirildi.
ŞEHRE GELENLERİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
Gece yarısından sonra Ankara'ya giren araçlar, şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına gönderildi.
Öte yandan Ekipler, İstanbul-Ankara otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi. Eskişehir-Ankara kara yolunda Polatlı ilçe sınırının başladığı noktada oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir'e gitmek isteyen vatandaşlardan ise sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.
Buna göre, 31 şehre başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların geçişlerine makbuz ya da fatura gibi belgelerini ibraz etme şartıyla giriş çıkışlarına müsaade edilecek.
(Musa Erdoğan - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, Güncel
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