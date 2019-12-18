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Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Kadın öldü, eş baygın halde bulundu

Ankara'da akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evli çifti evlerinde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde kadının öldüğü, kocasının ise baygın olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili doğalgaz zehirlenmesinden şüpheleniliyor.

18.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:16

Ankara'da bir evde doğalgazdan zehirlenme iddiasıyla bir kadın ölü bulunurken, eşi de baygın halde bulundu. Bir kişinin ölümü bir kişinin de baygın halde bulunması olayıyla ilgili doğalgaz zehirlenmesinden şüpheleniliyor.

OLAY YERİNE POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İddialara göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Sare K. ve kocası Etem K.'nin evlerinden ses çıkmaması üzerine durumundan şüphelenen akrabaları ilk önce kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi.

DOĞALGAZDAN ŞÜPHELENİYOR

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine Sare K.'nın cansız bedeniyle karşılaşırken, Etem K. ise baygın bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Etem K.'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenildiği iddia edildi. Sare K.'nın kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Kadın öldü, eş baygın halde bulundu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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