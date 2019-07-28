Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkent'te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Başkent'te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralıANKARA - 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarptı.

28.07.2019 16:55
Başkent'te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
Başkent'te EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
ANKARA - 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarptı.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden 06 DC 7877 plakalı EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Demokrasi Meydanı, Kızılay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:43   Sivas'da trafik kazası: 2 yaralı
01:23   2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı
23:48   Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
23:46   Aksaray'da otomobil alev alev yandı
23:35   15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış halde cesedi bulunduğu iddiası
23:11   Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
23:07   Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı