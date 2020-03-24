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Başkent'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Başkent'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Başkent'te bir sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek direğe çarptı.

24.03.2020 05:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 05:14
Başkent'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
ANKARA - Başkent'te bir sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek direğe çarptı. Çarpma sonucunda savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı Kızılay istikametinde meydana geldi. Dumlupınar Bulvarında seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybeden Mert Yaşar 34 EL 9146 plakalı otomobiliyle Yenimahalle İstanbul yol ayrımında bulunan direğe çarptı. Kaza sonrası sürücü Yaşar hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıkarken, yanında bulunan ve isminin Rıdvan olduğu öğrenilen arkadaşı yaralı halde otomobilde sıkıştı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobilin içinde sıkışan Rıdvan'ın kurtarırken, o esnada arkadaşı Yaşar olayın şoku ile olup bitenleri izledi. Otomobilin içinden kurtarılan yaralı Rıdvan 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ehliyetsiz olduğu ve ablasının üstüne otomobili kiraladığı tespit edilen Yaşar'ın daha önce 4 ayrı trafik kazasına karıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Başkent’te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Başkent'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Etiketler : Dumlupınar, Eskişehir, 3. Sayfa

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