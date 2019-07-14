14.07.2019 15:59
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Başkent'te Erzurum istişaresi

Başkent

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Erzurum'un dönemsel ve 2023 yatırım vizyonu konusunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Erzurum'un dönemsel ve 2023 yatırım vizyonu konusunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Erzurum milletvekili, Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ'ın konutunda gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar, 2023 sürecinde kaydedilecek çalışma ve yatırımlar, Erzurum için uygulamada olan ve uygulamaya konulacak kamu faaliyetleri ele alındı.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'in Akdağ'ın konutunda gerçekleştirdikleri Erzurum İstişaresine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tele konferans sistemiyle katılım sağladı. İstişare kapsamında Belediye Başkanlarının da görüşleri alındı. Toplantıda Erzurum'un sosyo ekonomik parametreleri değerlendirildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Recep Akdağ, AK Parti, Erzurum, Yaşam

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