- Başkent'te FETÖ operasyonu: 1'i emekli tuğamiral 16 gözaltı kararı

13 Kasım 2018 Salı 11:50



13 Kasım 2018 Salı 11:50

- Başkent'te FETÖ operasyonu: 1'i emekli tuğamiral 16 gözaltı kararıByLock kullanıcısı tuğamiralin emekli olduktan sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına operasyonel faaliyetlere dahil edildiği belirlendiANKARA - Başkent'te FETÖ üyesi 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı şüphelilerden birinin emekli tuğamiral olduğu ve emekli olduktan sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına operasyonel faaliyetlere dahil edildiği tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 16 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin emekli tuğamiral olduğu ve emekli olduktan sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına operasyonel faaliyetlere dahil edildiği tespit edildi. ByLock kullanıcısı bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 5 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.