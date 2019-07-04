04.07.2019 21:18
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkent'te fırtına ağaç devirdi, 3 kişi yaralandı

Başkent

ANKARA (İHA) – Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaraladı.

Başkent'te etkisini gösteren fırtına Sakarya Caddesi metro çıkışında bir ağacın devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ağacın devrildiği bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında caddede yürüyen görgü tanığı, "Rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Altında kaldı 3 kişi. Gördüm, ben de saniyelerle kurtuldum. İki kişinin kolu sıyrıldı. Birinin durumu çok ağırdı. Ambulans geldi, götürdü" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Sakarya, Ankara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:22   Gazipaşa'da villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını
22:15   Beşiktaş'ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi
22:13   Kastamonu'da 3 katlı tarihi bina çöktü
22:11   Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi
22:04   Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
21:48   Biçerdöverden çıkan yangın ekinleri kül etti
21:45   Beşiktaş'ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi