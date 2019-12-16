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BAŞKENT'TE GECE KULÜBÜNDE YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

16.12.2019 03:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 03:45BAŞKENT'TE GECE KULÜBÜNDE YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kızılay Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gece kulübünden görüntü

İttaiyenin çalışması

Polisin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



Kızılay Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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