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Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

16.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:52Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kızılay Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.



Kızılay Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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