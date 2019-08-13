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Başkent'te gecekondu yangını

Başkent'te gecekondu yangınıANKARA - Ankara'da belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alan gecekondu içindeki eşyalarla birlikte kül oldu.

13.08.2019 14:07
Başkent'te gecekondu yangını
Başkent'te gecekondu yangını
ANKARA - Ankara'da belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alan gecekondu içindeki eşyalarla birlikte kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki bir gecekonduda belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın içindeki eşyalarla birlikte gecekonduyu küle döndürürken, gecekondunun içerisinde kimsenin olmaması olası felaketin önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ölen yada yaralanan olmazken gecekonduda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Başkent'te gecekondu yangını

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Kaynak: İHA

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