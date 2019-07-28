Başkent'te göçmen kaçakçılığı uygulaması

Başkent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen uygulama kapsamında yabancı uyruklu 46 kişiye idari işlem yapılırken, 3 kişi de sahte pasaport ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 139 ekip ve 404 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında sorgulanan 1857 yabancı uyrukludan 46'sına idari işlem yapıldı ve bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlere başlandı. Sahte pasaportlar ile yakalanan 3 yabancı uyruklu kişiye de "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 2 Türk vatandaşının yakalandığı uygulamada, M.B. ve N.G. isimli Türk vatandaşlarına "insan ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA