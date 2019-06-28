28.06.2019 18:22
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü

Başkent

Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ankara 'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Mikail Y. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan E.'ye (12) çarptı. Ağır yaralanan Burhan E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların da olayı izlemesi tepki topladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Mamak , Ankara , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:48 Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
19:45 Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
19:44 D-100 karayolunu birbirine kattığı iddia edilen çift adli kontrolle serbest
19:38 Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti
19:35 Tekirdağ'da göçmen operasyonu
19:35 İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada
19:30 Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı