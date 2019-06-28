28.06.2019 19:48
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Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü

Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldüANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
ANKARA - Ankara 'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonun çarptığı çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre Mikail Y. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan E.'ye çarptı.
Ağır yaralanan Burhan E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtulamadı. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların da olayı izlemesi tepki topladı.Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
Kaynak: İHA
Mamak , 3. Sayfa

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