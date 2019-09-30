Haberler » 3. Sayfa » Haber

Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

30.09.2019 16:27Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in de olay yerine giderek incelemede bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47 İplik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, 6 itfaiye eri dumandan etkilendi
21:47 Kestiği ağaç üzerine devrildi
21:45 Ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan her yerde aranıyor
21:43 Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
21:41 Ankara Valisi Şahin: " İlk tespitlere göre 3 ölü ve 3 yaralımız var"
21:32 Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
21:28 Siirt'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı