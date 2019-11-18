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Başkent'te hareketli saatler

Ankara'da vatani görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açıp, kendini silahla vurdu.

18.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:05Başkent'te hareketli saatler
Ankara'da vatani görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açıp, kendini silahla vurdu.
Olay, Çankaya ilçesi Bahçelievler semti İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini yapan er M.K., görev yerinden firar ederek İsmet İnönü Bulvarı'nda yanındaki uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı. Mermisi bittikten sonra silahı bir inşaata atan M.K., iddiaya göre İstanbul'a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) istikametine kaçtı. Polis ekipleri AŞTİ'yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti. AŞTİ'ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat 1421. Sokağa doğru kaçmaya devam etti. 1421. Sokağa giren M.K., sokaktaki bir parkta yanında bulunan diğer silahla kendini göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.K.'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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