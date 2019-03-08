Başkent'te Hırsızlık Operasyonu

Başkent'te bir aracı vince yükleyerek çalan ve boş arazide parçalara ayıran iki zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Yenimahalle
ilçesi Yakacık
Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, çalınan aracın M.Ç. ve B.Ç. tarafından vince yüklenerek Altındağ
ilçesi Doğantepe
Mahallesi'nde bulunan boş araziye götürülüp parçalandığı tespit edildi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda da M.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.
Ankara, Güncel
Kaynak: AA