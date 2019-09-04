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Başkent'te iş yerinde korkutan yangın

Başkent'te iş yerinde korkutan yangınANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinin içerisinde çıkan yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

04.09.2019 02:14
Başkent'te iş yerinde korkutan yangın
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinin içerisinde çıkan yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 00.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin arka kısmında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yanan iş yeri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent'te iş yerinde korkutan yangın

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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