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Başkent'te işçi servisi devrildi: 3 yaralı

Ankara Ayaş Yolu Bulvarında gizli buzlanma nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 işçi minibüs içinde sıkışarak yaralandı.

20.12.2019 00:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:59 Başkent'te işçi servisi devrildi: 3 yaralı
Yolu Bulvarında gizli buzlanma nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 işçi minibüs içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Sincan ilçesi Ayaş Yolu Bulvarı Fatih Mahallesi'ne dönüş varyantı içerisinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 06 C 6753 plakalı işçileri evlerine götüren servis, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüste bulunan işçilerden Murat K., Kazım C. ve Muhammet T. kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sincan İtfaiye ekibi sıkışan yaralıları minibüs içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara, Ayaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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