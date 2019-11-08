Haberler » 3. Sayfa » Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada - Haber

Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada

Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kameradaANKARA - Ankara'da bir Japon kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü erkek arkadaşına şiddet uyguladı Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi.

08.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:22
Başkent'te kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada
ANKARA - Ankara'da bir Japon kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü erkek arkadaşına şiddet uyguladı
Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında meydana geldi. Japon çift henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın daha öncesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiye binip gitmek istedi. Arkasından gelen Japon erkek arkadaşı ise kız arkadaşını durdurmaya çalışırken, kadın buna karşılık tekme tokat ve kravatını çekiştirerek şiddet uyguladı. Kadın erkek arkadaşının ayağını taksinin aracına sıkıştırırken daha sonrasında, erkek arkadaşını taksiye bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
Başkent'te Japon kadından erkek arkadaşına şiddet kamerada

Japon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:03   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:50   PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
22:53   Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:14:43