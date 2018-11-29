Başkent'te 'Kaçak Akaryakıt' Operasyonu

Ankara
polisi tarafından yapılan operasyonda, tır üzerine kurulan mobil akaryakıt istasyonundan 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, bir tırın şehir dışından Ankara'ya kaçak akaryakıt getirdiğini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli tırı Kahramankazan
ilçesindeki D-750 Karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan akaryakıt ölçümünde, ürünün motorin yoğunluğu sınırlarında olduğu, renk, koku ve görünüm itibariyle akaryakıt amaçlı kullanılabilecek karışımda olduğu değerlendirildi. TIR dorsesinde taşınan akaryakıtın mobil olarak satışa sunulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A. D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - ANKARA
29 Kasım 2018 Perşembe 11:59