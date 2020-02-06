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Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

06.02.2020 04:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:39Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı
'da düzenlenen operasyonda, 'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 2 araçta ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ve 22 bin 388 cinsel içerikli ürün yakaladı.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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