24.06.2019 04:23
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Başkent'te kadın sürücü otomobiliyle kafeye girdi: 1 yaralı

Başkent

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kadın sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki kafeye girdi.

Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde kadın sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki kafeye girdi.

Kaza, gece saat 03.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Melih Gökçek Bulvarında meydana geldi. Arzu Turna yönetimindeki 49 AB 980 plakalı hafif ticari araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç bulvar üzerindeki kafeye girdi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına kafenin bitişiğindeki akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Arzu Turnayı yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sırasında kafenin kapalı olması olası bir faciayı önlerken otomobilde ve kafede ağır hasar meydana geldi. Polis , kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yenimahalle , Ankara , 3. Sayfa

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