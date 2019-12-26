Haberler » 3. Sayfa » Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu - Haberler

Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu

Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

26.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48 Başkent'te kafede çıkan yangın korkuttu
Başkentte çatı katında bulunan bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

'nın Çankaya ilçesinde Cemal Gürses Caddesinde bir binanın çatı katında bulunan kafede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatı katındaki kafeden dumanların çıkması üzerine hemen yangın itfaiyeye verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sık sık vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar olayı seyir ederken kendi canlarını da tehlikeye attı. Kafenin kapalı olması ve kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:18   Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Haberler
16:11   'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi - Haberler
16:10   Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih istifa etti - Haberler
16:09   Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Haberler
16:07   Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
15:40   Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Haberler
15:36   Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haberler
26.12.2019 16:18:43