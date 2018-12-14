Başkent'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

14 Aralık 2018 Cuma 10:39



14 Aralık 2018 Cuma 10:39

Başkent'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilediOkullar Ankara Valiliği tarafından bir günlüğüne tatil edildiANKARA - Ankara'da gece boyunca süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Çankaya ilçesinde tuzlama çalışması yapan traktörün römorku devrildi. Ankara'da iki gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yollarda belediye ekipleri, gece boyunca temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çankaya ilçesinde tuzlama çalışması yapan bir traktörün karda kayarak römorkunun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Sabah saatlerinde evlerinde işlerine gitmeye çalışan Ankaralılar, yollarda yürümekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Ankara Valiliği tarafından okulların bir günlüğüne tatil edildiği ilan edildi.