Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Başkent'te kar yağışı manzaraları - Haberler

Başkent'te kar yağışı manzaraları

Başkent'te kar yağışı manzaraları Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü.

19.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:27
Başkent'te kar yağışı manzaraları
Korona virüs tatilindeki çocuklar kar topu oynadı
ANKARA - Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı Başkent'i beyaza bürüdü. Şehrin birçok yerinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Mart ayının gelmesiyle birlikte Ankara 'da kendini göstermeye başlayan ilkbahar havası, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde ve ilçelerde aralıksız devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Ankara'nın Çankaya, Gölbaşı gibi yüksek kesimleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu.
Termometrelerin yer yer eksi dereceleri gösterdiği şehirde, Koronavirüs tedbirlerinin yoğunlaşmasının da etkisiyle sokaklardaki yoğunluğun azaldığı da görüldü.
"Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız"
Çocuklarıyla karda oynamak için dışarı çıktığını belirten Hasan Karakuş, "Virüs bir tarafta, sınırlarımızda savaş var. Allah vatanımıza, milletimize yardım etsin" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Karakuş, "Biz de bir boşluk bulduk, geldik. Şu an sakin her yer. Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız. Çarşı içi de aynı" ifadelerini kullandı.
"15 günden beri evdeyim"
Çocuğunu dışarı çıkardığını ifade eden İlhami Üstünel ise "Okullar tatil. Yunus Emre'yi gezmeye çıkardık. Evde çok sıkıldı. Kuşlara yem atmaya geldik" dedi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan İlhami Üstünel, "Genelde evdeyiz. Ben 15 günden beri evdeyim, çıkmak istemiyorum ama alışveriş için çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Üstünel, "Hava da güzel, tam gezme havası. Karın son zamanlarının zevkini çıkarıyoruz, güzel oldu" dedi. Başkent’te kar yağışı manzaraları

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Başkent'te kar yağışı manzaraları
Etiketler : Koronavirüs, Ankara, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Haberler
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Haberler
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Loading