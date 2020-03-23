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Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu

Ülkemizde de koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine risk taşıyan kişiler için karantina süreci başlatıldı. Ankara'da karantinada bulunan bir şahıs kaçınca, polis ekipleri vatandaşı evinde yakalayıp tekrar hastaneye götürdü.

23.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:28

Başkent Ankara 'da koronavirüs sebebiyle karantina altına alınan bir kişi, bulunduğu hastaneden kaçtı. Şahsı arayan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Evinde bulunan vatandaş, tekrar karantina altına alınmak üzere hastaneye geri götürüldü.

DOKTORLAR KAÇTIĞINI FARK ETTİ

Zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Karantinaya alınmak istemeyen erkek şahıs kayıplara karıştı. Koranavirüs şüphelisinin hastaneden kaçtığını fark eden doktorlar, polis ekiplerine haber verdi. Detaylı çalışmaların ardından şüpheli şahıs, İnönü Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliyi tekrardan güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirerek karantina altına aldı.

VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Türkiye'de ilk defa koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, alınan tedbirler artırıldı. Vatandaşlara yapılan 'Evde Kalın' çağrısının ardından okullardaki eğitime ara verildi. 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkmaları için sınırlama getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son bilgilere göre ülkemizdeki vaka sayısı 1.236'ya ulaşırken virüsten hayatının kaybedenleri sayısı ise 30 oldu.

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Ankara’da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu

Kaynak: İHA

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Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Etiketler : Karantina, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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