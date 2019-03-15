Başkent'te Kastamonu Günleri Başladı

Kaynak: İHA

Başkent'te bu yıl 15'incisi düzenlenen Kastamonu Günleri etkinlikleri başladı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bin 383 konutun cephe iyileştirmesiyle 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturacağız" dedi.14-17 Mart tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Kastamonu Günleri başladı. Bu yıl da vatandaşın yoğun katılımıyla açılan Kastamonu tanıtım günlerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Olağanüstü doğası, muazzam tabiat varlıkları, zengin havası ile ülkemizin sayılı illerinden biri olan Kastamonu ilimiz, çok iyi bir potansiyeli kendinde barındırmaktadır. Burada ifade edilen 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ile başlattığı ivmesini hız kazanmıştır. Kültür Başkenti unvanı ile 2018'de olağanüstü kendisinin tanıtılması imkanı oldu ve bunu çok iyi kullandı. Ben buradan görüyorum ki Kastamonu ilimiz milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, Ankara'daki gurbetçiler ile hepsi birlikte bizim için ciddi bir imkan ortaya koymakta. Kastamonu'yu gözümüz gibi korumamızı istiyorum. Ancak bunlarla çok daha fazla Kastamonu ziyaretçi alır. Dolayısıyla bozulmamış bu güzel mimarisi ile Kastamonu ilimizin korunması lazım" ifadelerini kullandı."Kastamonu, gidilip görülmesi ve gezilmesi gereken bir ildir"AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da, Kastamonulu olmadığını fakat Kastamonu aşığı olduğunu belirtti. Ceylan, "Kastamonu aslında bütün ilçeleriyle, dağlarıyla, ovalarıyla, sahilleriyle, milli parklarıyla gerçekten mutlaka keşfedilmesi gereken, gidilip görülmesi gereken bir yerdir. Tabiri caizse doğasıyla, kültürüyle, insanı ile de tam bir Anadolu vilayetidir. Çevresi ile önemli bir yerdir. Onun için Kastamonu'yu çok önemsiyorum. Ankara'da yaşayanlar maalesef Ankara'ya yakın bir yer sizi tanımalıdırlar. Biz Kastamonulular Derneği Federasyon Başkanımızla beraber Ankara'dayız. Ama bir şeyi unutuyoruz, yaşadığımız kenti unutuyoruz. Sorunlara bağlı kalmamız lazım. Ama yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz şehri unutmamalıyız" şeklinde konuştu."2018 yılında ilimizi 2 milyon kişi ziyaret etti"2018 yılında Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Yerelde de, genelde de sivil toplum kuruluşları da dahil bütün kurumlarımızla unvanımızı layıkıyla yerine getirdik. Güzel çalışmalar yapıp, ilimizin hem Türkiyemizde hem de Türk dünyasında tanıtılmasına imkan sağladık. Bunda başarılı da olduğumuzu düşünüyoruz. Yıl içerisinde 2 milyon kişi Kastamonu'yu ziyaret etti. Bu da tanıtımı açısından, ilimizin güzelliklerini görme açısından bizler için büyük bir fırsat olmuştur" ifadelerini kullandı.Kastamonu'nun güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusunun saymakla bitirilemeyeceğini vurgulayan Başkan Babaş, "Kanyonlarıyla, şelaleriyle, yaylalarıyla, doğasıyla, üç adet milli parkıyla mükemmel bir şehirdir Kastamonu. Bizler de Kastamonulular olarak bu güzellikleri ve bu ruhu, hem ilimizde hem de ilimizin dışındaki vatandaşlarımızla birlikte yaşatıyoruz" diye konuştu."2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesiyle 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturacağız"Kastamonu Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi ve Nasrullah Meydanı arasında kalan bölümde 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesini yapacaklarını belirten Babaş, bu sayede yaklaşık 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturacaklarını ifade ederek, "Yerel yöneticiler olarak bizler yolumuzu çizdik. Biz, Kastamonu'yu UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne yazdıracağız. Çünkü bu unvanı taşıyacak elimizde bir sürü materyaller bulunuyor. Tarihi ve dokusu bozulmamış bir sürü mirasımız var. Bununla ilgili bizler çalışma yapmamız gerekiyor. Turizmin alt yapısını yapmamız gerekiyor. Bizler çıktığımız bu yolda hızla ilerliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili konukları, hanları, hamamları, bedestenleri, çeşmeleri, türbeleri hep birlikte bütün kurumlarımızla birlikte yaşatmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. 2014 yılından bu tarafa ciddi manada belediyemiz çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle Kastamonu'ya münhasır olan Kastamonu konakları sivil mimarinin en güzel örneklerini taşımaktadır. Bizlerde, yıkılmaya ve kaybolmaya yüz tutmuş bu eserleri hızla onarmaya başladık. Çok sayıda eseri onardık. 2018 yılı içerisinde 300 adet Kastamonu evini, sokak sağlıklaştırma yaparak veya tamamını onararak tekrar ayağa kaldırdık. Tabii ki bu bizim çalışmalarımız, diğer kurumlarımızın da katkısıyla sürmektedir. Bizim bu yaptığımız çalışmalara 2018 yılında bakanlığımızda dahil oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız teknik ekipler Kastamonu'ya gelerek incelemelerde bulundular. Neticesinde de Nasrullah Meydanından Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesine kadar olan bölümde bulunan tescilli veya tescilsiz 2 bin 383 evin yeniden sokak sağlıklaştırma ve yenileme programına aldılar. İnanın çok mutlu olduk bundan. Bizler, bu tarihi ve kültürel dokumuzu ayağa kaldırıp turizm altyapısını oluşturmak istiyoruz. Bu konuda da ciddi manada çalışmalarımız sürüyor. Buna Cumhurbaşkanımız da onay ve destek verdi. Bizim yaptığımız bu çalışmaya merkezi yönetimde ciddi manada ortak oldu. Bu da önümüzdeki günlerde Kastamonu'nun bu konudaki vizyonunu görme imkanı olacaktır. İnanıyorum ki biz, çok kısa zamanda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne gireceğiz. Çünkü hem yerelde hem de genelde bu atağı başlattık. Artık bu Kastamonu için bir vizyon haline geldi. Bu kadar uygarlığın eserlerini barındırdığı ve geldiği bir ili dünyaya tanıtmak bizlerin boynunun borcudur. Ayrıca Bakanlığımız ile birlikte yapacağımız 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesini hem kültürümüze kazandıracağız hem de bu sayede de turizmi canlandırarak yaklaşık 2 bin kişilik istihdam alanı da oluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu."2014 yılından bu tarafa bin 16 projeyi hazırlayıp tamamladık"Kastamonu Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa bin 16 adet projeyi hazırlayıp tamamladıklarını belirten Babaş, şunları söyledi:"Bu hazırladığımız projeler tamamlanarak Kastamonu halkına hizmet vermekteyiz. Bizlerin daha çok yapacak işi bulunuyor. Bizim, birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece hem yerel hizmetlerle hem de genel hizmetlerle birlikte çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz sürece Kastamonu, olması gerektiği yere hızlıca geleceğini düşünüyorum."Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Yardımcısı Alparslan, beraberindeki heyetle birlikte stantları gezdi. İlk günden oldukça yoğun katılımın olduğu organizasyonda Kastamonu'dan gelen esnaflar kendi yöresel ürünlerini tanıttı. Peynirinden pastırmasına, helvasından soğanına kadar çeşitli ürünler satışa sunuldu. - ANKARA