Krize giren polis, eşinden kıskandığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis memuru Kamil E., işe giden Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı. Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi ile üzerindeki beylik tabancası ile 12 el ateş etti. Görgülü, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖREN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralanan Görgülü ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenini gören anne olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cinayet şüphelisi Kamil E. ise olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu.

Polis Kamil E. ve 10 yaşındaki kızı

PARA KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

Ayhan Görgülü'nün, annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi. Görgülü'nün kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için Kamil E.'nın eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.'nin bu yüzden Görgülü'yü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.