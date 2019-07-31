Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralıANKARA - Ankara'da direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

31.07.2019 13:18
Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'da direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde seyir halinde olan Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri takla atan otomobilden sürücü Emrah Yarız'ı yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:41   Şişli'de kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
14:38   Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon 9 aracı biçti
14:32   Bir traktör kazası daha
14:29   (Özel) Zeytinburnu'nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi
14:24   Bingöl'de yangın: 300 dönümlük arazi kül oldu
14:12   Denizde boğulan şahsın yeri, 'drone' ile tespit edildi
14:11   Evinde yalnız yaşayan adam ölü bulundu