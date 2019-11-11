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Başkent'te korkutan çatı yangını

Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

11.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:13Başkent'te korkutan çatı yangını
'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi. Büyük korkuya sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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