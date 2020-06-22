Başkent'te korkutan çatı yangını

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Başkent'te korkutan çatı yangını
22.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:29
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Etimesgut, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Haberler››3. Sayfa››Başkent'te korkutan çatı yangını - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:55: Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Haberler 00:55: iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi - Haberler 00:55: Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak - Haberler 00:22: Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı? - Haberler 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı 00:16: 22 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:01: Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri - Haberler 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 23:40: Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı