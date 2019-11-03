Başkent'te korkutan yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.



Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı. Kısa sürede bütün binayı kaplayan alevler sebebiyle bölgeyi yoğun bir duman kaplarken çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmazken, 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği öğrenildi. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin Pazar günü kapalı olması sebebiyle büyük bir felaketin önüne geçilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA