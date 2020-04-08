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Başkent'te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı

Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

08.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:53
Başkent'te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı
Ankara 'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıkların vatandaşlara geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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